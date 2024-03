Nella serata del 21 marzo c.a. ad Aprilia (LT), i Carabinieri del locale Reparto territoriale di Aprilia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto unitamente ai Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina. in coordinamento con Questura di Latina, Guardia di Finanza di Aprilia.

Durante il servizio svolto, venivano controllati n. 3 esercizi commerciali e al termine dei predetti controlli: I Carabinieri dei NAS contestavano ad un cittadino di Aprilia 32enne, titolare di un'attività commerciale, la sanzione amministrativa, per omessa rintracciabilità' dei prodotti alimentari, più il sequestro amministrativo di circa nove kg di prodotti dolciari e ittici, nonché segnalazione all' ASL di Latina per le prescrizioni di competenza. Ulteriore sanzione amministrativa , ad un 51enne di Aprilia (LT), titolare di un esercizio pubblico, per mancanza di requisiti igienico-sanitari più segnalazione all' ASL di Latina per prescrizioni di competenza, nonché mancanza di requisiti di sorvegliabilità la cui segnalazione sarà inviata al Comune di Aprilia per le prescrizioni di competenza.

I Carabinieri del Nucleo Forestale deferivano in stato di libertà all' Autorità Giudiziaria un cittadino Indiano di 35 anni, titolare di un autolavaggio di Aprilia, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, nonché la sanzione amministrativa, per tenuta irregolare dei residui carichi e scarichi.

In esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 76 soggetti, 47 veicoli e 9 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari.