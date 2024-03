È finito con un arresto lampo il tentativo di rapina ai danni di un uomo, con evidenti disabilità, all'uscita del discount Eurospin di via Piave dopo la spesa. Le manette sono scattate ai polsi di uno degli stranieri, con problemi di tossicodipendenza, che da diversi mesi ormai assediano i supermercati della zona con comportamenti molesti, sfociati più volte nell'illecito: un cittadino indiano di trent'anni circa è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante per il reato di rapina, protagonista di un deplorevole episodio di violenza. Nel tentativo di derubare il malcapitato, infatti, lo ha colpito più volte alla testa senza pietà, sebbene fosse evidente che la vittima soffre di una grave patologia che lo limita nei movimenti. La vittima, assistita inizialmente dagli addetti alle vendite del discount, aveva richiesto i soccorsi di un'ambulanza per il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'è stata sottoposta alle cure e agli accertamenti per le botte rimediate. L'indiano è stato invece arrestato.