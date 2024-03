La Procura di Cassino indaga per lesioni nel caso della giovane militare americana di stanza sulla nave Usa e precipitata dal balcone di un appartamento al terzo piano di via Giovanni XXIII a Gaeta. La donna è tuttora ricoverata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Latina dove è stata trasportata d'urgenza dopo un primo soccorso al Dono Svizzero. Il pm ha chiesto di sentire nuovamente gli amici che erano insieme alla ventitreenne americana la sera di quello che si prospetta come un incidente, un tuffo nel vuoto o una caduta accidentale dovuta allo stato di ebbrezza. La ragazza agli esami effettuati in ospedale è risultata positiva al test con livelli di alcol nel sangue molto alti. Risulta da quanto riferito da due dei tre amici con cui stava trascorrendo la serata, che sono anche suoi commilitoni, che tutti avrebbero alzato il gomito. La ragazza era con un un'amica e collega e insieme a loro c'erano altri due colleghi.

Uno di loro sarebbe crollato sul letto proprio perché ubriaco, mentre la ventitreenne era rimasta sul divano anche lei in stato di alterazione alcolica, mentre l'altra coppia sarebbe scesa in strada per gettare via l'immondizia e solo al ritorno avrebbero trovato la giovane sul marciapiede visibilmente in gravi condizioni ma non tali da chiamare l'ambulanza; per questo sarebbe stata di nuovo condotta in casa e solo dopo, visto che non riprendeva conoscenza, è stata chiamata l'ambulanza che l'ha portata in ospedale. Questo è quanto riferito dalla coppia di amici soccorritori nell'immediatezza dei fatti alla polizia di Gaeta e a quella militare responsabile della base Usa di Gaeta. Ma è andata davvero così? E' quanto intende accertare la Procura di Cassino che vuole sentire singolarmente tutti e tre i testimoni della serata, mentre si spera che la ragazza ferita possa riprendersi e riferire lei stessa cosa è accaduto. Al momento non risuterebbero tracce di violenza sessuale né di altro tipo sulla giovane donna, pertanto la pista più accreditata è quella di un incidente. In pratica non si sarebbe accorta di essere uscita sul balcone e si sarebbe sporta fino a cadere di sotto.