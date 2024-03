Nuovo atto dello scandalo dell'accoglienza Karibu in Tribunale davanti al gup Giulia Paolini. Sul banco degli imputati Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro e poi Marie Therese Mutkamisindo, Richard Mutanga, Michel Rukundo e Aline Mutesi. Nell'inchiesta i reati contestati sono: autoriciclaggio, bancarotta e frode nelle pubbliche forniture. Nel procedimento tra le parti offese c'è il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Latina, la cooperativa Consorzio Agenzia Inclusione dei diritti Italia e diversi comuni della provincia di Latina, la cooperativa Karibu e il Codacons.

Ieri hanno presentato la domanda di costituzione di parte civile il Comune di Sezze, di Roccasecca dei Volsci e Terracina, rappresentati dagli avvocati Emanuele Ceccano, Davide De Mauri, Sergio De Zitti. Il collegio difensivo degli imputati ha sollevato una serie di eccezioni sulla richiesta di costituzione di parte civile, fino alla questione di nullità del capo di imputazione perché generico. Secondo gli avvocati Francesca Roccato, Lorenzo Borrè, Francesca Giuffrida, non sono specificate le caratteristiche delle convenzioni con i Comuni.

Alcuni enti - hanno sottolineato le difese - tra cui l'amministrazione comunale di Latina, non hanno avuto a che fare con il Consorzio Aid. Anche ieri in aula era presente il segretario della Uiltucs di Latina Gianfranco Cartisano, insieme ad alcuni ex dipendenti presenti in occasione delle altre udienze. Si riprende il prossimo 4 aprile e in quell'occasione il giudice dovrà sciogliere la riserva.

L'inchiesta sulle spese pazze con i fondi pubblici, destinati all'accoglienza dei migranti, aveva portato lo scorso ottobre alle misure restrittive richieste dai pm Giuseppe Miliano, Andrea D'Angeli, dal Procuratore Giuseppe de Falco. Gli accertamenti erano stati condotti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Latina. «I soldi sottratti a Karibu, ammontano a quasi due milioni di euro utilizzati per esigenze personali dagli indagati» era la conclusione degli investigatori. Oltre ai tre comuni che hanno presentato la richiesta di costituzione di parte civile ieri mattina, hanno presentato la domanda anche Latina e poi Monte San Biagio, Aprilia, Pontinia. C'è un imputato si tratta di Richard Mutangana che è irreperibile.

In questo caso la polizia giudiziaria dovrà notificare la richiesta di rinvio a giudizio entro il 28 giugno, la data di quando è fissata l'udienza preliminare che riguarderà soltanto la sua posizione. A breve intanto il 22 aprile è fissata un'altra udienza al dibattimento per una costola dello scandalo Karibu che riguarda soltanto l'evasione fiscale.