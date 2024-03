La Polizia di Stato - Questura di Latina, al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie del capoluogo, questa notte ha denunciato in stato di libertà un giovane per guida in stato di ebbrezza alcolica,

Nella circostanza il conducente di un'autovettura alla vista di una pattuglia della Squadra Volante ha accelerato bruscamente per tentare di dileguarsi; ne nasceva così un inseguimento con il fuggitivo che, incurante delle conseguenze, ha anche percorso delle strade in senso contrario nella speranza (vana) di riuscire a farla franca ma, proprio a cause delle sue spericolate manovre, ha perso il controllo del veicolo, urtando un cordolo per poi fermarsi al centro della strada.

Il conducente, dal forte alito vinoso, è stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico che ha avuto riscontro positivo, con conseguente ritiro della patente di guida.

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, alla luce delle violazioni commesse durante la fuga, contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada per un importo complessivo di oltre mille Euro.