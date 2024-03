I carabinieri di San Felice hanno tratto in arresto un 51enne del posto, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, per i reati di furto in abitazione, lesioni aggravate e stalking.

L'uomo già il 9 marzo scorso era stato denunciato dagli stessi Carabinieri del Circeo per evasione dagli arresti domiciliari.



Il 24 maggio era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina, per il reato di furto, poiché il 10 gennaio precedente si era introdotto nell'appartamento della sorellastra asportando una borsa contenente 2 telefoni cellulari, documenti e carte di credito intestati alla persona offesa. L'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, così come disposto dall'A.G.