E' in condizioni serie ma fuori pericolo il bambino di 7 anni ricoverato in codice rosso da ieri pomeriggio all'ospedale Bambin Gesù di Roma, a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio i Velletri.

Il piccolo era a bordo della Kia Venga (insieme ai genitori), rimasta coinvolta nel sinistro consumato all'altezza dell'incrocio tra via di Cori e via Redina Ricci intorno alle ore 13.

La collisione ha coinvolto il grosso suv e una Rav 4. L'impatto tra i due veicoli è stato violento, tanto che entrambi i conducenti sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso Paolo Colombo di Velletri dal personale del 118 giunto in via Cori con diverse ambulanze. Constatata la gravità delle condizioni del minore è stato richiesto l'ausilio dell'equipe di Pegaso. L'elisoccorso ha preso in cura il bambino e trasferito presso il nosocomio capitolino. Fortunatamente dopo essere stato visitato e sottoposto a tutti gli accertamenti, il piccolo è stato dichiarato fuori pericolo, così come le altre persone coinvolte nell'incidente. Oltre ai soccorsi sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Velletri giunti sul luogo per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Diversi disagi si sono registrati sulla viabilità: le due strade sono state parzialmente chiuse per permettere prima i soccorsi, poi i rilievi su strada e infine la rimozione dei mezzi dalla carreggiata a cura del pronto soccorso stradale.

Quanto accaduto ieri pomeriggio non è purtroppo una novità dalle parti dell'incrocio di via Cori. Nella giornata di giovedì infatti c'è stato un frontale, mentre qualche settimana fa, una vettura si è ribaltata dopo la collisione con un'utilitaria. A finire nel mirino della critica è il livello di sicurezza dell'intersezione: la segnaletica, sia orizzontale che verticale, è scarsamente visibile, a causa della fitta vegetazione, aumentando il rischio per chi percorre quella strada. Sono necessarie azioni immediate per migliorare la sicurezza di quest'area critica, quanto strategica visto che è uno degli snodi principali per raggiungere il casello autostradale di Valmontone, specialmente per i comuni a nord della Provincia di Latina, come Cisterna o Aprilia.