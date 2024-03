Un viavai che in pochi davvero avrebbero potuto ignorare. E infatti, anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Cisterna, quanto stava avvenendo da qualche giorno in una abitazione di via Gramsci, hanno iniziato ad osservarlo con personale in borghese e documentando ogni accesso.



Presso l'abitazione di Aprilia in uso ad una coppia, una donna di 41 anni di Cisterna e un uomo di 47 anni, si presentavano a ore diverse, e in modo piuttosto continuo, soggetti diversi, alcuni dei quali, però, noti alle forze dell'ordine come assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Ed è proprio fermando uno di questi soggetti visto avvicinarsi al citofono, suonare, entrare, e poi uscire poco dopo, che gli agenti hanno avuto conferma dei propri sospetti. Era andato ad acquistare qualche dose di cocaina.



Con una serie di sospetti e di elementi certi della fiorente attività di spaccio, gli agenti del Commissariato hanno quindi effettuato la perquisizione.

In casa sono stati trovati i due indagati, pochi grammi di cocaina, ma suddivisi in tante piccole dosi singole, riprova della destinazione, oltre a tutto il materiale necessario al loro confezionamento.

E' scattato quindi l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Ieri mattina i due indagati sono comparsi entrambi in Tribunale a Latina assistiti dagli avvocati Ilaria Cavallin e Michele Volpe.

La Procura di Latina aveva chiesto una misura cautelare in grado da evitare, quanto meno, la reiterazione del reato. Per il pubblico ministero infatti, la detenzione domiciliare avrebbe risolto il problema. La difesa invece ha sostenuto la necessità di soppesare lo stato familiare degli arrestati e ha chiesto una misura meno afflittiva. Al termine dell'udienza il giudice ha deciso di convalidare il fermo effettuato dagli agenti di Polizia e di sottoporre i due arrestati all'obbligo di firma quotidiana in Caserma o in Commissariato fino alla data del processo a loro carico.