Nel pomeriggio di ieri 22 marzo 2024, in Terracina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina unitamente a quelli del N.A.S., del N.I.L. di Latina e ad un'unità di volo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe, in coordinamento con la Questura di Latina, la Guardia di Finanza di Terracina e la Polizia Locale di Terracina, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto.

All'esito delle attività di controllo:

- i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno deferito in stato di libertà la titolare di un' attività commerciale, per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, per la mancata redazione del documento di valutazione rischi DVR, con sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, con relative sanzioni amministrative.

- i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina, hanno contestato al legale responsabile di una società ittica esercente la vendita di prodotti della pesca, violazioni per "omesse procedure di autocontrollo" sequestrando amministrativamente 30 kg prodotti alimentari del tipo molluschi.

Sono stati anche effettuati controlli alla circolazione stradale nel territorio del Comune di Terracina, con 67 persone fermate e 50 autoveicoli controllati. Sono state elevate sei contravvenzioni al Codice della Strada.

La polizia ha elevato 12 contestazioni per violazioni al Codice della Strada, per una delle quali è scattata anche la sanzione accessoria del sequestro amministrativo, mentre due sanzioni sono conseguite ai controlli nelle attività commerciali.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti, con l'identificazione di 48 individui gravati da pregiudizi di polizia.

Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l'egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio nell'intera provincia.