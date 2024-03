L'azienda speciale Abc provvederà, in via sperimentale, ad apportare modifiche rispetto le modalità di conferimento, dotando anche gli esercenti di appositi strumenti di differenziazione e proseguendo nell'attività di informazione.

Le problematiche attengono, oltre ai conferimenti ad opera dei privati cittadini, alle attività commerciali presenti nella zona come pubblici esercizi e negozi di vicinato per vendita di alcolici.

Nell'ambito delle attività di riqualificazione del quartiere Nicolosi, poste in essere dall'Amministrazione comunale, il personale tecnico dell'azienda speciale Abc Latina e gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto ad un sopralluogo congiunto finalizzato ad individuare le criticità inerenti la gestione dei rifiuti che spesso vede fenomeni di incuria ed abbandono incondizionato.

