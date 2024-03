Latina piange la morte improvvisa di Ciro Pianura, aveva 44 anni. Viveva a Sassari da oltre dieci anni, da quando aveva vinto un concorso da tecnico radiologo alla Asl. Nel capoluogo pontino era molto conosciuto e apprezzato per il suo carattere allegro e generoso. Nei giorni scorsi si è svolto un funerale a Sassari e oggi pomeriggio nella chiesa di San Marco a Latina una folla commossa si è stretta attorno al dolore dei familiari.

La tragedia che ha lasciato tutti sgomenti è avvenuta nei giorni scorsi in una palestra di Sassari dove Ciro era andato per un allenamento. Nonostante ogni tentativo di rianimarlo da parte dei medici del 118 per lui purtroppo non c'è stato niente da fare ed è morto.

Si è accasciato a causa di un malore e non si è più rialzato. Il 44enne era un volto noto nel mondo della pallacanestro pontina: aveva giocato con le giovanili dell'Ab Latina e anche con la Virtus Latina. In Sardegna si era fatto subito apprezzare per le sue doti umane e ricopriva l'incarico di vice allenatore del Cus Sassari in serie C. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dagli amici che Ciro aveva ovunque: da Latina a Sassari.