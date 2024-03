Reato prescritto per Antonio Sciarretta, imprenditore di Giulianello ed ex presidente del Latina Calcio tra il 2001 e il 2006. Il processo in Corte d'Appello a Roma che lo vedeva imputato per la bancarotta distrattiva della vecchia compagine societaria della As Latina Calcio (dichiarata fallita nel 2009) si è concluso con un non doversi procedere per intervenuta prescrizione.



A distanza di quasi 20 anni dai fatti, cala il sipario sulla fine della società presieduta da Sciarretta, all'epoca un personaggio di primo piano: era stato impegnato in politica, era editore e patron della società di calcio.

In primo grado - nel gennaio del 2021 - era stato condannato dal Collegio penale del Tribunale di Latina alla pena di due anni a fronte di una richiesta della pubblica accusa di cinque anni.

Erano tre i capi di imputazione di cui in primo grado doveva rispondere Sciarretta: per quello di bancarotta semplice il reato era stato dichiarato prescritto, per la bancarotta documentale era arrivata l'assoluzione (sia per lui che per i sindaci) mentre era stato condannato con il minimo della pena per quella distrattiva.



Le accuse ipotizzate erano quelle di aver sottratto il libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale e di aver concorso ad aver aggravato il dissesto astenendo dal richiedere l'intervento del Tribunale di Latina affinchè venisse dichiarato il fallimento della società appena venuti a conoscenza dello stato di insolvenza che risale al 30 gennaio del 2006.

Per quanto riguarda la distrazione dei beni - come è stato riportato nel capo di imputazione - ci sono macchine per ufficio un Ducato Fiat, una porta da calcio e alcuni pesi della palestra per un valore complessivo di 24mila euro.