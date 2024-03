Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri notte dai Carabinieri della Compagnia di Latina per avere ferito gravemente il padre con una coltellata all'addome. È successo nella loro abitazione nel quartiere di Latina Scalo, in circostanze al vaglio dei magistrati: all'origine del grave episodio non sembra esserci un motivo ben preciso, ma un raptus di follia del figlio che da tempo soffre di uno stato depressivo piuttosto accentuato, sebbene non avesse mai mostrato segni di squilibrio tali da giustificare un epilogo del genere. Mentre il genitore veniva trasportato in ospedale per le cure del caso, il figlio è stato portato in caserma per le pratiche dell'arresto. In attesa dell'interrogatorio previsto nella mattinata di domani davanti al giudice del Tribunale di Latina, il trentacinquenne è finito agli arresti domiciliari.



Stando alla ricostruzione degli investigatori, prima dei fatti di ieri non c'erano stati dei precedenti tali da giustificare, diversamente, l'aggressione in famiglia. Del resto, sembra che il genitore stesse dormendo quando è stato colpito dal fendente. L'episodio infatti si è consumato nel cuore della notte tra venerdì e sabato quando l'uomo di 35 anni si è svegliato all'improvviso, ha afferrato un coltello da cucina e ha raggiunto la camera da letto dei genitori, dove si è diretto verso il padre per colpirlo all'addome con l'arma, senza che il genitore avesse neppure il tempo di reagire per evitare l'aggressione. Con una ferita all'altezza dello stomaco, il malcapitato è stato soccorso da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Goretti, dov'è stato ricoverato per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.