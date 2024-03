La folle reazione di un ragazzo di 24 anni a un normale controllo di polizia ha fatto scattare un rocambolesco inseguimento tra le strade di Latina, costato caro al giovane automobilista, poi risultato positivo all'alcoltest con un tasso abbastanza elevato: per fortuna il suo tentativo di fuga non ha coinvolto nessun altro utente della strada, complice l'ora tarda, ma si è concluso con l'urto contro un marciapiede che ha danneggiato pesantemente la sua auto e soprattutto con le conseguenze penali e amministrative del caso per lui, ossia la denuncia in stato di libertà e una serie di sanzioni salate per le infrazioni compiute.



L'incredibile sequenza ha avuto inizio nel parcheggio del centro commerciale L'Orologio dove si trova un locale notturno frequentato dai giovani. Una pattuglia della Squadra Volante era intervenuta per una segnalazione di schiamazzi e musica alta: passando nell'area di sosta, i poliziotti avevano notato l'auto guidata dal giovane, che si trovava in compagnia di alcuni suoi amici.

Mentre la vettura attraversava il parcheggio, uno di loro stava facendo baccano e gli agenti si sono avvicinati per un controllo, ma quando gli hanno fatto ceno di fermarsi, il conducente ha compiuto una manovra improvvisa per imboccare via Isonzo a forte velocità in direzione del centro. A quel punto è scattato l'inseguimento.

Al volante della propria Alfa Romeo Giulia il giovane ha compiuto una serie di manovre spericolate: una volta arrivato all'incrocio con via Tucci, ha preso la corsia di marcia opposta, percorrendola contromano fino a via Rossetti, dove ha ripreso la corsia giusta, il tutto attraversando una serie di semafori col rosso.

I poliziotti lo seguivano cercando di non alimentare la situazione di pericolo, fatto sta che una volta percorso il curvone di via Rossetti e arrivato all'incrocio con via Don Torello, il 24enne ha perso il controllo della vettura che ha urtato con violenza contro il ciglio del semaforo e ha proseguito girandosi più volte in testacoda prima di fermarsi al centro della carreggiata. A quel punto, mentre i tre passeggeri avevano la prontezza di spalancare le portiere e scappare a piedi per dileguarsi, il conducente è stato raggiunto dagli agenti.



Sottoposto ai controlli del caso, come l'alcoltest effettuato con l'ausilio della Polizia stradale, il 24enne è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di quasi tre volte superiore al limite tollerato dal codice della strada e per questo è stato denunciato. Gli è stata ritirata la patente e gli sono state poi contestate le diverse infrazioni per oltre mille euro di sanzioni. L'auto, danneggiata, è stata rimossa e sottoposta a sequestro.