Ancora una volta i giovani studenti dell'istituto Frezzotti Corradini portano a casa il risultato al campionato mondiale di scienza e robotica First Lego League e adesso per la scuola si apre un'altra grande opportunità: il team "Steam Power" è stato selezionato per rappresentare l'Italia ai campionati europei Open European Championship, che si terranno in Norvegia dal 13 al 17 a maggio.



Una chance davvero importante per i ragazzi e per l'istituto, che però devono fare i conti con una criticità: i fondi a disposizione della struttura e i contributi delle famiglie non sono sufficienti per intraprendere questa avventura all'estero, motivo per cui è stata avviata una campagna di crowdfunding, un modo per chiedere alla cittadinanza (e oltre) di contribuire per permettere alla scuola di poter partecipare quale rappresentante italiano alla competizione che si svolgerà a Bodo.



«Finora la nostra partecipazione alla manifestazione è stata supportata dai fondi d'Istituto e dai contributi di alcuni sponsor e delle famiglie - si legge nella nota a corredo della campagna di crowdfunding - ma considerata la qualificazione alla competizione europea, abbiamo bisogno di un supporto ancora maggiore per affrontare le spese che ci attendono (trasferimenti, soggiorni in hotel, materiali). La scuola darà ancora un contributo, le famiglie faranno il resto, ma perché queste esperienze siano davvero inclusive per tutti gli studenti, è necessario che questi contributi individuali siano davvero minimi per non mettere in difficoltà nessuno. Aiutateci a portare Latina e le sue eccellenze in Norvegia! Vincete con noi».



Nel dettaglio, i traguardi previsti dalla campagna sono due: uno da 12mila euro per l'acquisto di materiali e per coprire i costi di vitto e alloggio; uno da 18mila euro per l'acquisto di altri materiali, transfer e trasporti aerei. Beneficiari del progetto saranno 15 studenti, finalisti della competizione e rappresentanti di tutto l'istituto.



Insomma, il contributo della città è essenziale per far sì che il percorso di questi giovani e intraprendenti alunni non si interrompa proprio sul più bello. I ragazzi, infatti, hanno brillato al campionato organizzato da Lego e da First ("For Inspiration and Recognition of Science and Technology"), che include oltre 200 delle aziende Fortune 500, con lo scopo di motivare giovani di tutte le nazioni del mondo a condurre ricerche, confrontarsi su temi globali, progettare, costruire e mostrare i loro risultati durante le sfide annuali.



«Anche quest'anno il nostro team "Steam Power" ha partecipato e vinto, classificandosi al primo posto alle qualificazioni interregionali del Centro Italia, ottenendo il titolo di squadra Campione e qualificandosi per la Finale Nazionale in programma a Salerno dal 16 al 17 marzo. A Salerno la squadra si è classificata al secondo posto assoluto in Italia su 40 finaliste partecipanti e ha ottenuto il premio per l'eccellenza ingegneristica». Adesso è arrivata la convocazione agli europei, a cui potranno contribuire tutti i cittadini con una donazione libera sul sito https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/83706/dettaglio.