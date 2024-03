Un ricatto a colpi di tarocchi, immagini piccanti, carte e previsioni per ricevere consigli su cosa fare in un momento difficile. Il quesito era uno: «Voglio tornare con mio marito».

La storia che vede due imputati e una donna come parte offesa è finita in Tribunale a Latina. L'udienza - si tratta della prima del processo - è fissata per il 13 aprile davanti al giudice monocratico Enrica Villani. A settembre il gup del Tribunale Mario La Rosa aveva rinviato a giudizio i due presunti responsabili tra cui un uomo residente in provincia di Torino, si tratta del cartomante.



«Vuoi tornare da lui? Allora: mi devi mandare una tua foto nuda con nove candele rosse accese. Serve aspettare... e vedrai», diceva il cartomante alla donna che lo aveva contattato su Facebook. La 46enne si stava separando dal marito e aveva acconsentito alle richieste. Tutto questo per superare il momento di crisi. Per la consulenza il cartomante aveva chiesto soldi, ma in un secondo momento - come ha denunciato la donna - c'è stato un ricatto a luci rosse (la vittima aveva inviato una immagine senza veli pensando potesse servire per risolvere il suo problema).



L'uomo ha continuato a chiederle denaro fino a quando non ha preteso la somma di 450 euro, altrimenti avrebbe inviato le immagini compromettenti ai figli della donna e al suo datore di lavoro. L'imputato era stato rinviato a giudizio dal giudice Mario La Rosa come richiesto dalla Procura. I fatti sono avvenuti nel 2019.