Il volatile era stato preso all'interno di un impianto di rifornimento carburanti, poche ore prima. Quando il titolare dell'impianto se ne è accorto, si è recato presso la locale Caserma per sporgere denuncia. Denuncia da cui sono scaturite le indagini dei Carabinieri condotte tramite assunzione delle immagini della videosorveglianza. Identificato il responsabile dalla targa dell'auto, i Carabinieri di Priverno hanno comunicato l'identità del colpevole ai colleghi di Terracina che si sono qui di recati presso il suo domicilio. Qui, a seguito di perquisizione il volatile veniva rinvenuto all'interno dell'abitazione del 70enne e riconsegnato all'avente diritto. L'uomo di Fondi, come detto, è stato invece deferito a piede libero.

Un 70enne di Fondi è stato denunciato dai Carabinieri per il furto di un pappagallo a Priverno. I Carabinieri della Compagnia di Terracina guidati dal Luogotenente Saverio Guida, hanno completato nelle scorse ore il lavoro investigativo condotto dai colleghi della Stazione di Priverno coordinati dal Luogotenente Maurizio Colorito. Lo scorso 22 marzo, a Priverno , i Militari della locale Stazione a seguito di attività investigativa, hanno identificato e predisposto il deferimento in stato di libertà un 70enne di Fondi quale responsabile del furto di un pappagallo di razza "Fronte Gialla".

