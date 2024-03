Ieri sera si è registrato un incidente stradale tra due mezzi in pieno centro a causa di un'automobile entrata contromano in una strada a senso unico: il sinistro non ha provocato particolari conseguenze per le persone coinvolte, ma ha provocato disagi per il traffico del sabato sera e ha destato curiosità tra i tanti che affollavano il centro.

Stando ai primi accertamenti della Polizia Stradale, che si è occupata dei rilievi con una pattuglia del Distaccamento di Aprilia dopo il primo intervento della Squadra Volante della Questura, un automobilista al volante della propria Hyundai ix20 ha imboccato per sbaglio via Duca del Mare contromano da piazzale Prampolini e ha fatto in tempo a rendersi conto dell'errore, accostando l'auto in un passo carrabile, ma al momento di compiere la manovra per girarsi e uscire dalla strada nel senso di marcia corretto, ha urtato una Bmw X6 che sopraggiungeva in quel momento. Il conducente della Hyundai non deve essersi reso conto in tempo della vettura e l'impatto, laterale, tra i due mezzi è stato inevitabile. Non si sono registrati feriti, ma è stato comunque necessario l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario per valutare le condizioni delle persone coinvole, mentre vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi.