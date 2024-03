Un violento incidente stradale tra un'automobile e una moto si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona di Santa Fecitola, alle porte di Latina: quattro in tutto i feriti, tra i quali una bimba di appena sei mesi che viaggiava in macchina con i genitori, trasportata comunque in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti medici del caso che hanno escluso eventuali complicazioni.

In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie per i rilievi e per la gestione del traffico, la Fiat 500X con la giovane famiglia a bordo proveniva da via della Striscia, una strada secondaria che attraversa le campagne della zona vicino Tor Tre Ponti, e stava attraversando la Migliara 41 proprio nel momento in cui sopraggiungeva la moto, una Harley Davidson Road King che da strada Congiunte Destre era diretta verso la statale Appia. In seguito all'urto col parte anteriore della vettura, la due ruote è caduta sull'asfalto, finendo sul ciglio della strada.

A riportare la peggio è stato il conducente della moto, un medico napoletano che in compagnia di un amico, più un altro motociclista che non è rimasto coinvolto nel sinistro, si era recato a Latina per raggiungere il figlio che vive nel capoluogo pontino per motivi di studio: è stato trasportato in ospedale con diverse fratture, soprattutto agli arti inferiori, che hanno richiesto l'urgenza riservata ai codici rossi. Come lui anche il passeggero ha richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario, mentre il conducente della Fiat 500X si è recato in ospedale in un secondo momento. All'origine del sinistro una mancata precedenza, comunque in un punto piuttosto pericoloso: la moto aveva appena affrontato la curva e l'automobilista dal canto suo non si è accorto in tempo del suo arrivo.