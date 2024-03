Sette anni. La condanna è divenuta definitiva per uno dei membri del sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che venne portato alla luce e sgominato con un'importante operazione diretta dalla Dda di Roma, a Cori. Alba Bianca era il nome di quella operazione e interessò un gruppo di criminali di origini albanesi che avevano proprio come base il territorio di Cori e Giulianello.

Un gruppo guidato e organizzato da tre fratelli, naturalmente albanesi, uno dei quali il giorno dei blitz, riuscì a fuggire peraltro in guerra con un altro sodalizio operante a pochi chilometri, sul territorio di velletri. L'altro giorno, dopo le prime condanne, e dopo il passaggio in giudicato della sentenza a carico di uno degli imputati, un 31enne, i militari del Reparto Territoriale di Aprilia e della Stazione Carabinieri di Cori, hanno eseguito l'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

Il 31enne è in carcere nel capoluogo pontino per espiare la condanna a 7 anni di reclusione.