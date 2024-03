I giudici della Corte di Cassazione hanno parzialmente accolto il ricorso di Francesco D'Antonio, il latinense di 35 anni che sta scontando la condanna definitiva per l'omicidio di Matteo Vaccaro del 31 gennaio 2011 e nel mese di giugno 2023 era finito nuovamente in carcere perché in seguito al brutale pestaggio di un giovane gli era stato revocato il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Al momento di rispedirlo dietro le sbarre, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Roma non aveva motivato la mancata concessione degli arresti domiciliari e su questo punto la Suprema Corte ha stabilito che il caso dovrà essere giudicato nuovamente, annullando l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che riguarda appunto la detenzione domiciliare.