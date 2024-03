Incidente tra una minicar e una Lancia Musa questa mattina nel centro urbano di Aprilia. Lo scontro tra i due mezzi si è verificato intorno alle 8.15 in via Alcide De Gasperi, all'altezza dell'incrocio con via Giustiniano e con il poliambulatorio Asl, un impatto nel quale i veicoli hanno riportato diversi danni. Alla fine però solo tanta paura e nessuna conseguenza per i conducenti: l'uomo al volante della Musa e l'anziana alla guida della minicar non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia per eseguire i rilievi.