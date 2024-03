Decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. E' quello che hanno notificato i carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Latina, ed emesso dal Tribunale civile e Penale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, al 40enne imprenditore di Sabaudia Leonardo Corni che è ritenuto "pericoloso in quanto soggetto - hanno reso noto ieri dal Comando provinciale dell'Arma - che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione dei reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica".

L'attività d'indagine, eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, ha consentito di dimostrare come l'uomo sia stato responsabile di reati contro la persona, la pubblica amministrazione, in materia di inquinamento ambientale e di stupefacenti.

Il provvedimento obbligherà l'uomo, per i prossimi 2 anni, a non uscire dalla propria abitazione nell'arco orario compreso dalle 22 alle 6.30, di non partecipare a pubbliche riunioni e di non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione. "Il procedimento - hanno aggiunto dal Comando provinciale dei Carabinieri - versa in fase cautelare, con la conseguenza che per il sottoposto alla misura vige il principio di presunzione di innocenza".

Lo scorso ottobre il giudice per l'udienza preliminare Mario La Rosa aveva rinviato a giudizio Leonardo Corni, coinvolto insieme ad altre sette persone in un'indagine per spaccio di sostanze stupefacenti a San Felice Circeo. In questo senso il processo è iniziato lo scorso 14 febbraio.

Ma l'operazione di polizia che ha fatto emergere lo spaccio gestito anche da Corni non è l'unica che ha riguardato l'imprenditore di Sabaudia. Il 40enne, in qualità di imprenditore con la società "Rapida", è infatti a processo anche per il pesticida pericoloso utilizzato nelle scuole di Sabaudia. Corni è stato rinviato a giudizio per il reato di delitto colposo contro l'ambiente in quanto la sua ditta fece la disinfestazione negli 11 plessi scolastici di Sabaudia degli Istituti Cencelli e Giulio Cesare nel settembre 2019. Nei giorni successivi, stando ai rilevamenti effettuati dall'Arpa, sarebbero state trovate tracce del pesticida organofosfato del Clorpifiros metile (CPS), notoriamente utilizzato in agricoltura contro vermi e parassiti.