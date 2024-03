L'amministrazione comunale, questa mattina, subito dopo la brutta sorpresa emersa con la riapertura della sede di piazza del Popolo, si è prontamente attivata per la rimozione delle scritte di vernice e il ripristino del decoro. Sul posto sono arrivati gli operatori dell'azienda speciale Abc Latina dotati di idropulitrice per un servizio di pronto intervento.

