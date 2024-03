Nel corso della mattinata di domenica 24 marzo a Terracina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. intervenivano su segnalazione di un sinistro stradale che ha coinvolto un'autovettura condotta da un cittadino classe 92 residente a Frosinone e un motociclo condotto da un cittadino classe 95 residente a Terracina.

Il motociclo, che percorreva via Giacomo Leopardi, giunto all'incrocio con via Fosse Ardeatine, urtava l'autovettura che proveniente dalla citata strada, aveva impegnato l'intersezione. Nell'occorso il conducente della moto è stato trasportato, da personale del 118, presso il nosocomio di Terracina.