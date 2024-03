Nel corso del pomeriggio di domenica 24 marzo a Latina, i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, traevano in arresto per evasione, un cittadino classe 71 residente nel capoluogo, in atto posto alla detenzione domiciliare.

Il 53enne, veniva sorpreso dai militari operanti dopo essersi allontanato dalla propria abitazione in violazione delle autorizzazioni già allo stesso concesse.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.