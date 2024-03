Tragico incidente sul lavoro questo primo pomeriggio in un'azienda di via della Meccanica ad Aprilia. Un operaio che a quanto è dato sapere, stava effettuando dei lavori sul solaio di una ditta che si trova nella zona industriale, è precipitato all'interno di un capannone. Nonostante il pronto allarme al 118 e l'intervento del personale sanitario, per il sessantenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco in collaborazione con i carabinieri del reparto territoriale Di Aprilia e il personale dell'Asl