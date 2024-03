La manovra errata di un'automobilista, che ha imboccato contromano una delle strade di accesso a piazza Ilaria Alpi, ha provocato un incidente stradale con feriti nella tarda mattinata di oggi. È stato infatti necessario l'intervento delle ambulanze del pronto intervento sanitario per prestare le cure e trasportare in ospedale sia la donna che ha provocato l'incidente, che l'uomo e la figlia a bordo dell'altro mezzo coinvolto. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, l'Opel Corsa guidata dalla donna al momento di lasciare piazza Ilaria Alpi avrebbe imboccato contromano la traversa adiacente alla chiesa accessibile da via degli Elleni e da via dei Romani, da dove in quel frangente proveniva la Lancia Ypsilon con l'uomo e la figlia a bordo. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato particolari conseguenze.