La "dea bendata" è passata, lo scorso week end, nella tabaccheria ricevitoria di Amerigo Rocci a Terracina, per la precisione in via Badino. Qui, probabilmente un residente, ha acquistato un biglietto "gratta e vinci" da 2 euro, denominato "Buongiorno", e ha vinto in un colpo solo 100mila euro grazie al simbolo della "sveglia". «Qui da noi è la vincita più grande che abbiamo registrato da quando siamo in attività - ha detto il titolare della tabaccheria che si trova nella zona urbana più a nord, proprio di fronte, tra gli altri, al centro acquisti Orizzonte -.

Non sappiamo chi è stato il fortunato, o la fortunata, ma pensiamo si debba trattare di un residente perché qui, di solito, non si fermano persone di passaggio durante la settimana». Sta di fatto che qualcuno, ieri, ha festeggiato questo colpo di fortuna. Gli abitanti della zona, come si è diffusa la notizia, hanno raggiunto l'attività commerciale per festeggiare insieme al titolare che ha subito fotocopiato il biglietto ed esposto il foglio in bella mostra.