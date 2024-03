L'amministrazione comunale esprime cordoglio per la tragica scomparsa del lavoratore precipitato dal tetto di un capannone presso la zona industriale di Aprilia. "Intendo esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia - sottolinea il sindaco Lanfranco Principi. Le forze dell'ordine faranno chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di questa persona, mentre era impegnata nella sua attività lavorativa. Si tratta di una tragedia che ci tocca nel profondo e ci induce a riflettere ancora una volta sull'importanza della predisposizione e del rispetto delle misure di sicurezza per evitare che questi incidenti possano tornare a ripetersi".

