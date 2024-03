Hanno donato trenta libri alla biblioteca del carcere di via Aspromonte a Latina. E' un regalo da parte della sezione di Latina dell'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati). I volumi saranno a disposizione dei detenuti. La delegazione composta dal presidente dell'Aiga Fabiola Rossa, dal vice presidente nonchè responsabile di Latina dell' Onac, (Osservatorio Nazionale Carceri), Nicolò Giglio, dagli avvocati Carmela Graziano, Roberta Liberale e Michela Di Manno, ieri mattina ha visitato la casa circondariale.

L'obiettivo era quello di capire e controllare lo stato del carcere, valutare le condizioni igieniche e altri aspetti che riguardano i detenuti. I riscontri - in base a quanto è emerso - sono stati positivi per diversi parametri: se da un lato c'è il problema delle condizioni relative al sovraffollamento, riscontrato anche in altre parti di Italia, altri aspetti secondo quanto hanno visto e toccato con mano le toghe sono invece positivi.

La delegazione è stata ricevuta dalla direttrice del carcere e dal comandante della Polizia Penitenziaria.