L'uomo, all'atto del controllo svolto in arco pomeridiano dal personale Arma, risultava infatti assente dalla propria abitazione, i militari messisi immediatamente alla ricerca del prevenuto lo riuscivano a rintracciare di lì a poco mentre ripercorreva la strada di ritorno verso la propria abitazione e una volta vistosi scoperto adduceva quale giustificazione l'aver portato il proprio cane a fare i bisogni.

Il 20 marzo c.a. a Formia (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. - Sezione Radiomobile, a seguito dei consueti controlli svolti sulle persone sottoposte a misure cautelari o di detenzione domiciliare, hanno deferito in stato di libertà un uomo classe '59, già gravato da precedenti di polizia e al cui carico figura una misura della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli attualmente scontante in regime di arresti domiciliari nel comune di Minturno.

