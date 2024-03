Tremendo incidente in via Carano, un suv si scontra contro un camion bisarca che trasportava diverse auto. Un impatto tremendo che ha praticamente distrutto il Land Rover, mentre il 25enne alla guida del suv rimasto ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Città di Aprilia". L'incidente è avvenuto intorno alle 19 all'altezza dell'incrocio con via Giannottolla, la bisarca percorreva via Carano in direzione Aprilia quando per cause ancora in fase di accertamento c'è stato l'impatto con il suv, a seguito dell'impatto la bisarca ha perso una delle auto che si è ribaltata. Il tratto stradale è stato chiuso per oltre 5 ore per permettere i rilievi, sul posto oltre anche alla Polizia locale e ai Vigili del fuoco anche la ditta Damacar di Aprilia che si è occupata della rimozione dei mezzi e della pulizia e del ripristino del manto. La strada è stata così aperta solo dopo mezzanotte, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire la dinamica del sinistro.