Il vertice tenuto ieri mattina per blindare la sicurezza stradale nei ponti di Pasqua e di aprile si è trasformato nel bilancio delle azioni possibili per migliorare la percorribilità delle principali arterie del territorio, Pontina e Appia soprattutto. Il punto di partenza non è confortante: dall'inizio del 2024 i morti per incidenti stradali in provincia di Latina sono stati 16, in un trend purtroppo crescente rispetto al 2023 e «questo è un indicatore da cui partire», come ha sottolineato il comandante della polizia stradale Francesco Berna Nasca.

Nel corso dell'incontro è stato annunciato un potenziamento delle pattuglie di controllo nel periodo pasquale, si passerà dalle abituali 52 a 62 e sarà in servizio un medico della Polizia di Stato per i test su droga e alcol per gli automobilisti. Una stretta volta a limitare la guida scorretta e pericolosa ma c'è un altro fronte che incide ed la condizione complessiva della rete stradale. Ne ha parlato ieri mattina a conclusione del vertice Marco Moladori di Anas, che ha illustrato gli interventi eseguiti finora per la manutenzione della Pontina, costata 98 milioni di euro e mancano solo gli ultimi cinque del cantiere di rifacimento finale, cui si aggiungono le revisioni dei ponti e le rotatorie.

«Diciamo che il lavoro sulla Pontina è stato ultimato e questo sarà l'anno del miglioramento dell'Appia - ha detto Moladori - anche se in prospettiva la chiave di volta sono i tratti strategici tra cui metto l'asse Sora-Cassino-litorale».

Il Prefetto Maurizio Falco ha ricordato il lavoro sinergico messo in atto per migliorare la viabilità e sottolineato come si stia procedendo «in tempi ragionevoli per uno dei cantieri più importanti, quello nella galleria di Monte Giove a Terracina che avrà un ruolo cardine nel potenziamento delle infrastrutture in vista dell'estate e del prossimo Giubileo».

All'incontro di ieri mattina erano presenti molti sindaci delle zone maggiormente interessate dalla viabilità maggiore, da Cisterna a Terracina, Latina. Nel contesto del controllo del territorio assumono infatti particolare rilevanza le polizie locali. A Terracina è previsto un incremento degli agenti in servizio mentre la dirigente dei vigili di Latina ha ribadito che c'è stato un miglioramento dei punti di controllo attraverso la videosorveglianza, per quanto restino le carenze di organico.