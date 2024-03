Ancora sangue tra le strade di Latina. Drammatico incidente ieri notte avvenuto su via Epitaffio dove un'auto condotta da un uomo classe 1979 ha urtato un giovane classe 1996 mentre era a bordo della sua bicicletta. Ad avere la peggio quest'ultimo che è deceduto sul colpo. Inutili, infatti, i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri di Latina che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

