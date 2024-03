«Ancora un incidente mortale sul lavoro, ancora una vittima che va ad alimentare una classifica gravissima ed inaccettabile e sulla quale tutti, datori di lavoro, istituzioni, rappresentanti dei lavoratori, siamo chiamati a riflettere ogni giorno». Così Paolo Masciarelli, segretario provinciale della Filca Cisl dopo l'incidente sul lavoro nel quale è rimasto vittima un operaio 62enne di origini cinesi all'interno di un'azienda di Aprilia. Una tragedia e le cui cause sono ancora in fase di accertamento così ancora non è dato sapere con esattezza se la vittima, G.X. fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno e soprattutto di regolare contratto. Contratto che lo legherebbe ad una ditta esterna, non la stessa che ha in uso i capannoni di via della Meccanica e che impiega, però, altri operai sempre di origine orientale che l'altro pomeriggio, si sono riuniti tutti all'esterno della struttura evedentemente provati dalla tragedia.

«I numeri degli incidenti sui luoghi di lavoro – prosegue Masciarelli della Filca Cisl – sono impressionanti e confermano la grave e colpevole mancanza di dispositivi di sicurezza, del rispetto di qualsiasi norma sia stata istituita a tutela della vita delle persone. L'applicazione del contratto di lavoro deve essere certa e rispondente al settore oggetto del lavoro garantendo il rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza». Per il sindaco sarebbe necessaria l'introduzione in tempi stretti della così detta "patente a punti" per selezionare e favorire quelle imprese che investono su salute e sicurezza. «E' necessaria – afferma ancora l'esponente della Filca Cisl – la formazione che come parti sociali svolgiamo insieme all'Esel Cpt di Latina e che deve coinvolgere lavoratori e imprese così come è ormai non più rinviabile l'utilizzo del cartello di cantiere e del badge di cantiere. Questi i temi che dobbiamo affrontare ogni giorno e che sono al centro di protocolli di sicurezza già sottoscritti ma a questi temi dobbiamo anche affiancare un lavoro costante di controllo delle irregolarità sostenendo attivamente, e come fatto anche grazie all'osservatorio istituito presso la Cassa Edile, anche il lavoro delle forze dell'ordine e più in generale degli organi di controllo».

Parla di mattanza il Segretario della Cisl Latina Roberto Cecere: «L'ennesima vittima, un operaio che mentre svolgeva il suo lavoro su un solaio, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti è precipitato all'interno del capannone perdendo la vita». Secondo una prima ricostruzione, mentre stava effettuando un intervento di manutenzione sulla guaina impermeabilizzante del tetto, deve essere salito o essere caduto perdendo il controllo, su uno dei pannelli dei lucernari che si trovano sul solaio. Pannello che ha ceduto facendolo precipitare per oltre 8 metri. Un volo rivelatosi letale.

«I dati sulle morti sul posto di lavoro sono drammatici - continua Cecere della Cisl Latina -: tre/quattro vittime al giorno in media, ogni giorno, con picchi quotidiani di sette/otto tragedie. E decine di casi letali, se non centinaia, che sfuggono a conteggi e riepiloghi. Una strage continua, e la nostra provincia non è immune da questa triste statistica». Per fermare la scia di sangue Cecere ribadisce la necessità di porre «in cima alle priorità la salvaguardia della vita e della salute persone che lavorano. Promuovere la cultura della sicurezza, introducendo la materia già nelle scuole dell'obbligo e garantire strumenti di partecipazione più forti, che diano alle rappresentanze dei lavoratori potere e protagonismo nelle scelte delle aziende, in modo da monitorare il rispetto delle norme.. Non è un problema di legislazione, occorre una vigilanza puntuale e i datori di lavoro che non adempiano devono essere sospesi dal registro delle imprese per un determinato tempo».