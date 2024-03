Incidente sul lavoro a Sermoneta, un dipendente di un'azienda di lavorazione in metallo mentre stava ultimando le fase di lavorazione viene improvvisamente colpito da un macchinario. Il lavoratore di 54 anni ha riportato delle ferite alle caviglie ed è stato subito soccorso dal personale del 118, che successivamente lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Poco poco è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Nel frattempo nel capannone dell'azienda sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sermoneta, oltre al personale Spresal dell'Asl di Latina, per eseguire delle verifiche.

Per quanto accertato sul posto, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di lesioni colpose per infortunio sul lavoro, l'amministratore dell'azienda, un 43enne residente a Latina e un 21enne per aver azionato il macchinario che ha provocato lesioni alla parte offesa.