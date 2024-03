Tramite una falsa inserzione pubblicitaria su un noto social network riesce a farsi consegnare 2950 euro come acconto per l'acquisto di un veicolo, un quadriciclo 4x4. E' questa la truffa nel quale è incappato un 62enne di Lenola, che dopo aver eseguito i bonifici di acconto, non vedendo arrivare il progetto ha presentato una denuncia-querela alla stazione dei Carabinieri. E per questo i militari dopo aver avviato le indaginie hanno identificato e deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, un cittadino di 46 anni residente a Musile di Piave, in Veneto.