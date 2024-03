È Mario Gustavo Lazzarini il ragazzo di 28 anni morto stanotte per le conseguenze di un incidente che lo ha visto coinvolto mentre percorreva in bicicletta via Epitaffio, alle porte del capoluogo. Cameriere in un pub di Latina, volto noto alle forze dell'ordine era residente nella zona di viale Kennedy e non è ancora chiaro dove si stesse recando poco prima di mezzanotte quando è stato travolto da un suv che percorreva la strada in direzione di Latina Scalo: per il giovane non c'è stato nulla da fare, gli operatori del pronto intervento sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso dopo un vano tentativo di rianimazione. Sono poi intervenuti i Carabinieri della Compagnia, con una pattuglia della Sezione Radiomobile, per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.