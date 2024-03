Nel pomeriggio del 26 marzo a Latina, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile deferivano in stato di libertà due cittadini, un classe '91 e un classe '03, entrambi residenti nella città pontina, per il reato di ricettazione e spendita di moneta falsa in concorso.

I due individui sono stati individuati mentre spendevano banconote false di taglio da 50 e 100 euro in un distributore di carburante e in un ristorante della zona. Le banconote, successivamente verificate, sono risultate essere contraffatte.

La scoperta di tali attività illecite è il frutto di un'operazione condotta dai Carabinieri, che hanno agito con prontezza e determinazione per contrastare il fenomeno della falsificazione di denaro sul territorio. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità competenti è fondamentale per contrastare il dilagante fenomeno della produzione e circolazione di denaro contraffatto.