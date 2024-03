I poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi in collaborazione con equipaggi del Reparto prevenzione Crimine Lazio hanno controllato 95 persone, 6 cittadini stranieri - di cui uno gravato da provvedimento di divieto di ritorno in quel comune, e 64 veicoli, anche mediante la realizzazione di n. 4 dispositivi di controllo. Una particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di maggiore aggregazione di persone e nei confronti di individui sospetti, con l'identificazione di 29 individui gravati da pregiudizi di polizia. Tale operazione punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio nell'intera provincia.

