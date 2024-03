Spari contro un cartello stradale con una pistola rubata, a Nettuno lo scorso 14 marzo. Gli agenti del commissariato di Anzio - Nettuno coordinati dal primo dirigente Tommaso Niglio sono riusciti a ricostruire quanto accaduto individuando il presunto colpevole, dopo aver rinvenuto in strada quattro bossoli calibro 9x21 esplosi.

