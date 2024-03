Sono stati ascoltati due testimoni ieri mattina nel processo che si sta svolgendo in Tribunale a Latina che vede imputato un avvocato del capoluogo. Il reato contestato è quello di maltrattamento di animali. In aula - davanti al giudice monocratico Simona Sergio - è stata ascoltata la guardia zoofila intervenuta per soccorrere il felino e ha ricostruito i fatti contestati nel capo di imputazione.

E' stato ascoltato poi un altro testimone. In base a quanto ipotizzato e come riportato nelle carte del processo, l'imputato ha gettato dal balcone un gatto, Lucky, questo il suo nome, che aveva preso fuoco nell'abitazione dove il professionista viveva insieme alla ex compagna. L'animale domestico era infatti di proprietà della donna. I fatti contestati sono avvenuti a Latina nel marzo del 2021 e secondo quanto è emerso, il professionista era intervenuto per un principio di incendio nell'appartamento quando il gatto era parzialmente avvolto dalle fiamme.

Il legale aveva reagito di istinto, probabilmente anche per lo spavento, prendendo l'animale dalle zampe posteriori e lanciandolo