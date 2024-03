I furti nelle abitazioni continuano a registrarsi con regolarità nel capoluogo perché i ladri riescono a colpire senza destare l'attenzione dei cittadini, la cui collaborazione è fondamentale per consentire agli investigatori di individuare i movimenti sospetti di scassinatori e complici, sempre più spesso appartenenti a bande di trasfertisti che si spostano di frequente da una città all'altra, rendendo difficile, se non impossibile, la loro individuazione.

Negli ultimi tempi le forze di polizia hanno registrato un fenomeno che sta destando particolare allarme, perché sempre più spesso i soliti ignoti riescono a introdursi nelle case senza ricorrere ai comuni arnesi da scasso: è più di un sospetto l'ipotesi che i "topi" d'appartamento siano in grado di utilizzare grimaldelli che consentono di aprire le porte simulando l'utilizzo delle chiavi.

L'ultima prova indiretta è arrivata un paio di giorni fa, quando una donna che vive in un palazzo nei pressi di via dei Volsci si è trovata uno sconosciuto in casa dopo avere sentito il rumore delle mandate della serratura del portone blindato: quando lei ha urlato spaventata, l'uomo ha chiesto scusa ed è andato via. Nel condominio qualcuno aveva visto il ladro, ma nessuno aveva sospettato perché era stato visto infilare nella toppa quella che aveva tutta l'aria di essere una chiave, invece era una specie di moderno passepartout inventato per violare anche le moderne chiavi con cilindro europeo che hanno ormai soppiantato le vecchie chiavi a doppia mappa.