È stato necessario l'intervento dei Carabinieri, l'altra mattina nel centro abitato di Latina Scalo, per fermare un immigrato nigeriano di 32 anni in preda ai fumi dell'alcol che importunava e minacciava una donna medico e il figlio minorenne impugnando due bottiglie di vetro. Lo straniero è un senzatetto che soffre di evidenti disturbi psichiatrici e da tempo si è stabilito nel quartiere, ma da alcune settimane importuna la donna che svolge una professione sanitaria nel quartiere.

Quando l'altra mattina si è scagliato contro di lei e il figlio, era ubriaco e ha poi aggredito anche i Carabinieri intervenuti per placarlo. Tant'è vero che è stato necessario il ricovero in ospedale prima della denuncia in stato di libertà.