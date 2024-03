Un giovane di Latina è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale, nella tarda serata di ieri, senza riportare gravi conseguenze. È successo in viale Pennacchi, nel tratto compreso tra gli incroci con strada Nascosa e strada Cerreto alto, dove il ragazzo ha improvvisamente perso il controllo della propria automobile, una Lancia Ypsilon, carambando nel fosso a bordo strada, in quel punto piuttosto profondo.

È stato necessario l'intervento dell'ambulanza del pronto intervento sanitario e Vigili del Fuoco per tirare fuori l'automobilista dell'abitacolo e trasportarlo in ospedale per le cure del caso con lesioni lievi. Sono quindi intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente classificato come autonomo.