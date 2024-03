Una donna di quarant'anni è rimasta ferita ieri sera in seguito a un incidente stradale che l'ha vista coinvolta mentre attraversava a piedi corso Matteotti, urtata da un'automobile che proveniva da via Adua. Con i soccorritori del pronto intervento sanitario che si sono occupati del pedone, è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.



L'incidente si è registrato nella prima serata di ieri all'ingresso del centro di Latina, in prossimità dell'incrocio tra corso Matteotti e via Adua. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna a piedi attraversava corso Matteotti sulle strisce pedonali situate subito dopo l'intersezione, mentre l'auto proveniva da via Adua e girava sulla strada principale in direzione di piazza del Popolo. Compiendo la manovra, l'automobilista, una ragazza di trent'anni, non si è resa conto del pedone e l'investimento è stato inevitabile. L'urto comunque non è stato violento, la quarantenne centrata dalla vettura, una Lancia Ypsilon, non ha riportato gravi conseguenze, ma è stata comunque trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli accertamenti medici con una serie di lesioni.