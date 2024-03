Sono in corso le operazioni di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto insieme ai Carabinieri, alla Polizia Stradale e ai Vigili Del Fuoco presso il ponte di via Tiberio ad Aprilia, il cavalcavia che porta nel quartiere Montarelli sulla via Pontina da dove, qualche decina di minuto fa, un giovane del posto si sarebbe lanciato nel vuoto.