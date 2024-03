A Pontinia una mattina come tante ha visto un'azione decisiva dei Carabinieri della locale Stazione. Il 27 marzo scorso, durante uno dei loro consueti servizi di controllo del territorio, hanno fatto una scoperta che ha destato preoccupazione e richiede un'azione rapida: la manomissione di uno sportello bancomat ad opera di individui ancora sconosciuti.

Quando i Carabinieri sono intervenuti presso la filiale bancaria, hanno notato immediatamente qualcosa di strano: uno sportellino in metallo applicato sopra quello originale, delle stesse dimensioni, con un dispositivo meccanico sofisticato incorporato. Questo sistema, noto come "cash trapping", è stato attivato a distanza e aveva la capacità di bloccare il denaro all'interno dell'apparecchio una volta che fosse stato erogato.

L'ingegnosa ma fraudolenta tecnica ha destato l'attenzione degli agenti, che hanno agito prontamente per rimuovere l'apparecchiatura e metterla sotto sequestro. La scoperta di uno sportello bancomat manipolato in questo modo solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei mezzi di pagamento e alla tutela dei risparmi dei cittadini.

La tecnica del "cash trapping" non è nuova, ma la sua comparsa in una piccola comunità come Pontinia mette in luce la diffusione sempre più ampia di tali pratiche fraudolente, che mettono a rischio la fiducia nel sistema bancario e danneggiano sia le istituzioni finanziarie che gli utenti finali.

Le indagini sono ora in corso per identificare gli autori di questo tentativo di truffa e per assicurarsi che non vi siano altri dispositivi fraudolenti installati altrove nella zona. Nel frattempo, le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione quando utilizzano gli sportelli bancomat e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o anomalie riscontrate.

È essenziale che sia le forze dell'ordine che le istituzioni finanziarie lavorino insieme per prevenire e contrastare efficacemente queste forme di criminalità, proteggendo così i risparmi e la sicurezza finanziaria della comunità.