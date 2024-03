Se l'è cavata con diverse contusioni agli arti superiori. Ma lo choc emotivo resterà indelebile, per sempre impresso nella mente del 12enne residente a Terracina che giovedì pomeriggio è stato preso di mira e aggredito con pugni e calci da un gruppo di coetanei a Piazza Garibaldi mentre stava trascorrendo qualche ora in compagnia di alcuni amici. Proprio l'aver difeso i suoi compagni dall'attacco immotivato di sette ragazzini l'ha fatto finire nel mirino del "branco". «All'inizio si erano limitati alle parolacce, ad insultarmi, ad urlarmi "ritardato", poi uno di loro mi ha assalito e sono intervenuti anche gli altri», ha raccontato la vittima che, con gli amici, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto altre due volte. I genitori: «Poteva finire in tragedia».